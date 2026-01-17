Daniele non ce l’ha fatta, muore a 33 anni dopo un incidente sulla Statale 107

Il cuore di Daniele Tarsitano ha smesso di battere. Il giovane di 33 anni, originario di Pietrafitta, è deceduto nelle scorse ore presso l’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove si trovava ricoverato a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi.

​Il dramma sulla Silana-Crotonese

​Il sinistro si era verificato lungo la Strada Statale 107, nei pressi dello svincolo di Zumpano. Daniele era rimasto coinvolto in un violento impatto la cui dinamica aveva subito destato preoccupazione.

Soccorso e trasportato d’urgenza nel nosocomio bruzio, il giovane ha lottato per giorni tra la vita e la morte. Nonostante gli sforzi dei medici, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.

Comunità in lutto

​La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto non solo il comune di Pietrafitta, ma l’intera provincia di Cosenza. Daniele viene ricordato come un giovane pieno di vita, e la sua morte riaccende prepotentemente il dibattito sulla sicurezza della SS 107, arteria spesso teatro di gravi incidenti.

Sui social si moltiplicano in queste ore i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia Tarsitano, colpita da una perdita incolmabile. La comunità si stringe nel dolore per l’ennesima, giovanissima vita spezzata sull’asfalto.