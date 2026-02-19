Danneggia un bar a Badolato e aggredisce carabinieri, Dacur per una donna

Il Questore di Catanzaro ha emesso un provvedimento di Divieto di Accesso ai Centri Urbani (D.A.C.Ur.) nei confronti di una donna resasi responsabile di gravi disordini e condotte violente nei pressi di un esercizio commerciale del Comune di Badolato.

La donna, disoccupata, era già nota alle forze dell’ordine per la sua condotta violenta e per i suoi numerosi precedenti penali per furto e lesioni personali.

Da ultimo, era stata tratta in arresto da militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Badolato intervenuti in un bar di quel Comune poiché la stessa, in evidente stato di alterazione alcolica, stava danneggiando il locale e all’arrivo degli operatori si era scagliata contro di loro con violenza, pronunciando frasi minacciose e ingiuriose.

Una volta pervenuta alla Divisione Anticrimine la segnalazione dell’Arma dei Carabinieri, la risposta dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza è stata immediata: per la donna è scattato il provvedimento di Dacur, con cui le è stato vietato di accedere per tre anni agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento ubicati nelle immediate vicinanze del luogo di commissione del reato.