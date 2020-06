Danneggiata conduttura principale di gas metano sulla Statale 18

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi sulla SS18 in prossimità del centro abitato di Gizzeria Lido (CZ). Una ditta che stava effettuando dei lavori di manutenzione sulla rete fognaria interrata sotto il manto stradale, durante le operazioni di scavo, danneggiava una conduttura principale di gas metano con conseguente fuoriuscita, ad alta pressione, dello stesso.

Immediatamente allertata la SO115 del comando di Catanzaro che provvedeva ad inviare sul posto la squadra del distaccamento di Lamezia Terme.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito evitando possibili inneschi alla perdita di metano. Si procedeva nell’immediato alla chiusura del transito veicolare in ambedue sensi di marcia della SS18.

Richiesto intervento tecnici italgas per tamponare temporaneamente la perdita e successivo ripristino della conduttura e delle normali condizioni di sicurezza.

Sul posto polizia stradale per la viabilità e per gli adempimenti di competenza.

Non risultano danni a persone. Intervento in atto.