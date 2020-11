Danneggiato a Riace il murales dedicato a Peppino Impastato

A Riace il murales dedicato a Peppino Impastato è stato danneggiato da persone non identificate, che l’hanno imbrattato con vernice bianca. Il murales era stato realizzato quest’estate all’ingresso del paese dall’artista Giusy Marruzzo.

“Giuseppe Impastato, accoglienza e umanità sono l’incubo delle destre e delle mafie”, ha commentato l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, secondo cui l’episodio di stanotte “fa parte di un preciso retroterra culturale. È l’ennesima dimostrazione che uguaglianza sociale e ideali politici di opposizione alle mafie fanno paura a certi ambienti calabresi, e non solo. È più o meno la stessa cosa che è avvenuta negli ultimi anni quando l’amministrazione comunale in carica ha tolto il cartellone ‘Riace paese dell’accoglienza’ e quello in cui era raffigurato un Peppino Impastato ‘nero’, simbolo dell’accoglienza e allo stesso tempo della lotta alle mafie”.

“Non possiamo non notare, inoltre – ha detto ancora Lucano – che la Rai non ha ancora inserito nel suo palinsesto la fiction su Riace. Noi non perdiamo mai la speranza, ma i segnali che ci arrivano non sono dei migliori”.