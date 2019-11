Danni ingenti per il forte vento nel catanzarese, numerosi interventi dei vigili del fuoco

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono impegnate dalle ore 21.50 circa in viale Magna Grecia nella zona Sud di Catanzaro per un tetto divelto.

Causa il forte vento che persiste in tutta la provincia il tetto, con struttura in lamierato, di un capannone adibito ad officina meccanica si è distaccato finendo parte sui binari della rete ferroviaria delle Ferrovie della Calabria e parte nel parcheggio di una attività commerciale posta a poca distanza dall’officina.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla rimozione della parte di tetto divelta liberando così la tratta di rete ferroviaria e la zona parcheggio del supermercato posto nelle vicinanze.

Tramite la SO115 si provvedeva ad avvisare i tecnici delle Ferrovie della Calabria per l’interruzione del traffico ferroviario nonché per le verifiche di competenza della linea ferrata.

Verifiche alla struttura del supermercato che risulta non aver subito danni.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, intervenute con supporto di autoscala, rese particolarmente difficoltose dal forte vento.

Fortunatamente non si registrano danni a persone.

Prosegue senza sosta l’opera dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro per far fronte ai danni provocati dal maltempo.

La squadra del distaccamento volontario di Taverna è intervenuta sulla SP 109 della Sila tra i comuni di Taverna e Sorbo San Basile per uno smottamento che ha parzialmente occupato la sede stradale.

Intervento dei soccorritori è valso alla rimozione del materiale franato ed alla messa in sicurezza della zona ripristinando il transito veicolare. Si procedeva altresì tramite la SO115 a contattare i tecnici della provincia per le verifiche di competenza.

Successivamente la stessa squadra procedeva alla rimozione di un albero abbattuto dal forte vento sulla sede stradale della SP25 Arsanise/Catanzaro.