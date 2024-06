Danza aerea, successi per l’ASD New Talent al campionato Nazionale CSEN

L’ASD New Talent (con sede a Girifalco in Viale dei cipressi 14 e a Satriano m.na in via Toronto 2) dopo essersi qualificata, vincendo il campionato regionale CSEN tenutosi a Cosenza il 21/04/2024, al campionato Nazionale CSEN tenutosi a Velletri il 15 e 16 Giugno torna a casa con un ricco bottino costituito da

5 ori / 4 argenti / 1 bronzo

Mandando sul podio ben 10 coreografie su 15 presentate. Magnifica prova da parte di tutti dimostrando di poter stare da protagonisti in questo contesto di livello altissimo dove a partecipare vi erano tutte le atlete qualificate nei rispettivi campionati regionali.Grandissima soddisfazione nel portare in alto in nome della nostra amata regione.

ORO amaca aerea Elodie Maio

ORO amaca aerea Michela Lanatà

ORO amaca aerea per il gruppo: Iaconis Cristel, Emily Amato, Iolanda Raffaeli, Emma Concolino, Melania Catanzariti, Azzurra Deluca, Francesca Pia Bonifacio.

ORO tessuti aerei gruppo: Devito Barbara, Laugelli Bianca, Suppa Syria, Mascaro, Mascaro Miriam, Savaia Miriam.

ORO cerchio aereo Signorello Gaia, Signorello Noemi, Suppa Alessia, Lanatà Michela, Staglianò Giulia, Alcaro Mayla, Criniti Marianna.

ARGENTO amaca aerea:Bianca Laugelli,Miriam Mascaro.

ARGENTO amaca aerea: Vonella Marta, Muraca Melissa, Scicchitano Michelle, Bova Miriam, Sorrentino Vittoria, Alves Chiriano Evaluna, Vetrò Aurora, Malta Benedetta.

ARGENTO amaca aerea: Miriam Savaia.

ARGENTO attrezzi misti aerei: Concolino Benedetta, Catarisano Barbara.

Bronzo: Catarisano Barbara, Sara Marinaro.

Campionato Nazionale CSEN 2024 aereal sport Velletri “ROMA”.

Maestra VALENTINA AQUILOTTI.