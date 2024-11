Danza d’Autore al Teatro Comunale di Soverato

RAMIFICAZIONI FESTIVAL, preziosa presenza nella Perla dello Jonio, arriva con 2 importanti appuntamenti al Teatro Comunale di Soverato, ed apre il cartellone natalizio dell’Amministrazione comunale.

Domenica 1 Dicembre allo ore 18:30 uno spettacolo pieno di passione con un omaggio alle donne della grande lirica e in particolare per il centenario pucciniano, va in scena TENTAZIONI D’OPERA con una delle più interessanti realtá coereutiche italiane, la Compagnia Create Danza, regia e coreografie di Filippo Stabile.

Segue Venerdì 6 Dicembre. ore 21:00, una delle più importanti compagnie italiane nella scena internazionale Compagnia Zappalà Danza con il suo regista e coreografo fondatore Roberto Zappalà in MELTING POT.