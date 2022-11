Dati Eduscopio edizione 2022/2023: l’ITT dell’IIS “Enzo Ferrari” di Chiaravalle è secondo per indice d’occupazione dei diplomati

La missione principale degli istituti tecnici e professionali è quella di “fornire competenze adeguate e immediatamente spendibili in termini lavorativi, curando in particolare la delicata fase di avvicinamento e ingresso al mondo del lavoro (transizione scuola-lavoro)”.

Gli indicatori di Eduscopio – edizione 2022/2023 -, rivelano come l’ITT dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” di Chiaravalle Centrale abbia assolto bene questo compito.

Sulla base di “indicatori rigorosi”, che permettono una comparazione delle scuole – entro un raggio di 30 km – relativamente ai risultati raggiunti dai loro diplomati nel mondo del lavoro, è possibile notare come l’indice d’occupazione dei diplomati dell’ITT dell’IIS “Enzo Ferrari” si assesti sul 35.44% con il 49.2% di diplomati in regola.

Ciò significa che l’Istituto Tecnico Tecnologico “Enzo Ferrari” di Chiaravalle Centrale occupa il secondo gradino del “podio” (perché è una vittoria vedere i propri ragazzi sistemati), secondo soltanto ad un altro istituto tecnico tra quelli presenti sul territorio (nel raggio dei 30 km, vd. sopra) per numero di ex allievi che abbiano trovato un’occupazione al termine del corso di studi.

Il lavoro ottenuto è coerente con gli studi compiuti per il 13.89%. Un ottimo risultato per l’IIS “Enzo Ferrari” che tanto investe affinché gli studenti dell’ITT risultino preparati ed abbiano un orientamento preciso per il post-diploma. L’istituto, infatti, da sempre si impegna costantemente per favorire l’inserimento dei giovani diplomati nel mondo del lavoro, attraverso il PCTO e le varie reti con le aziende del territorio.