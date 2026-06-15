​Davoli, al via il “Papaleo Ter”: «Esperienza e squadra rinnovata per le grandi sfide del futuro»

Con la proclamazione ufficiale del nuovo Consiglio Comunale, si apre formalmente il terzo mandato consecutivo di Giuseppe Papaleo alla guida del Comune di Davoli. Affidando i suoi primi pensieri ai canali social, il primo cittadino ha voluto tracciare la rotta di questa nuova fase amministrativa, oscillando tra la gratitudine per la riconferma e la consapevolezza delle responsabilità future.

​«Si apre ufficialmente una nuova fase per la nostra comunità», ha esordito Papaleo, esprimendo un profondo ringraziamento ai cittadini per la fiducia accordata alla sua squadra. Una fiducia che il sindaco dichiara di accogliere «con gratitudine e con il senso di responsabilità che ogni mandato richiede».

​L’onore del terzo mandato: «Stessa passione, maggiore consapevolezza»

​Quella di Papaleo è una riconferma storica, un “capitolo tre” che il primo cittadino affronta senza cali di entusiasmo:

​«Per me si tratta del terzo mandato da Sindaco. Un onore che vivo con la stessa passione del primo giorno e con una consapevolezza ancora maggiore del compito che ci attende».

​L’esperienza accumulata negli ultimi anni diventa così il pilastro su cui poggiare la nuova azione di governo, unita a un metodo di lavoro ormai consolidato: «In questi anni ho imparato che i risultati si raggiungono soltanto attraverso il lavoro quotidiano, il dialogo e la collaborazione».

​I ringraziamenti alla “macchina amministrativa” e alla squadra

​Nel suo discorso di insediamento virtuale, il sindaco non ha dimenticato chi, dietro le quinte, garantisce il funzionamento dell’ente. Papaleo ha rivolto un ringraziamento mirato alla Segretaria Comunale, ai dipendenti, ai responsabili degli uffici e alla Polizia Locale, lodandone la competenza e lo spirito di servizio.

​Il pensiero del primo cittadino è andato poi alla sfera politica: sia agli amministratori che hanno condiviso il percorso degli anni passati, sia a coloro che oggi si apprestano ad assumere nuove responsabilità all’interno della Giunta e del Consiglio Comunale.

​Una visione chiara per il futuro di Davoli

​Il cuore del messaggio di Papaleo guarda però alla comunità, definita come un tessuto vivo e pulsante:

​Il patrimonio del territorio: Associazioni, imprese, giovani e famiglie sono indicati come la vera forza da cui ripartire.

​L’approccio alle sfide: «Le sfide che ci attendono sono importanti – ha spiegato il sindaco – ma altrettanto importanti sono le opportunità. Le affronteremo con serietà, umiltà e con la volontà di lavorare esclusivamente nell’interesse di Davoli».

​Il sipario si apre dunque su un assetto amministrativo che promette continuità ma anche rinnovamento. «Da oggi si apre un nuovo capitolo – ha concluso Papaleo – con l’esperienza maturata in questi anni, con una squadra rinnovata e con una visione chiara. Buon lavoro a tutti noi». Ora la parola passa ai fatti e all’aula consiliare.