Davoli Borgo ospita la 29^ Sagra della Castagna

Il Comune di Davoli, in collaborazione con la Pro Loco e la Cooperativa “Il Frutto” del Basso Ionio Catanzarese, annuncia la 29^ edizione della Sagra della Castagna. L’evento si terrà a Davoli Borgo, in Piazza Gori, sabato 1 novembre 2025.
La manifestazione prenderà il via alle ore 16:30 con l’apertura degli stand gastronomici. Il programma culinario prevede la degustazione di specialità locali, caldarroste, dolci tradizionali e prodotti di pasticceria.
A partire dalle ore 19:00, la serata sarà animata dal gruppo musicale Mr. Muscolo & I Suoi Estrogeni, descritto come una “Funny Music Band”.
L’iniziativa, supportata da diverse realtà locali, rientra nelle attività volte alla valorizzazione del prodotto tipico e del centro storico di Davoli.