Davoli – Carabinieri intervengono per una lite familiare e trovano droga, coppia arrestata

I carabinieri della Stazione di Davoli congiuntamente ai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Soverato a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia si sono recati nell’abitazione di una coppia, a Davoli, ed hanno poi arrestato i due conviventi di 39 e 40 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dopo aver calmato la situazione tra i due e chiarite le motivazioni del litigio, hanno proceduto con una perquisizione domiciliare e scoperto 54 grammi di marijuana, in un barattolo di vetro nel forno elettrico della cucina, nonché un bilancino elettronico di precisione.

I due sono stati arrestati e, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro, tradotti in due distinte abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.