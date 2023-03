Davoli, consegnati i lavori di messa in sicurezza del torrente Peramo

“Sono stati consegnati i lavori di messa in sicurezza dal rischio idreogeologico del versante destro del torrente Peramo in via Indipendenza”.

“Il finanziamento ministeriale di 900.000 mila euro prevede inoltre la sistemazione dell’alveo fluviale reso pedonabile nel suo percorso”.

“Sarà realizzata una passerella pedonale denominata “San Vittore” che collegherà Via dei Caduti con Via Indipendenza.

Un’opera di architettura moderna per la quale tengo a ringraziare i progettisti per la brillante realizzazione”.

“Ogni zona del borgo di Davoli è unica.

Il nostro impegno comune è dedito a preservare e rinforzare la sua integrità strutturale; coglierne le potenzialità per contribuire allo sviluppo e garantire ai cittadini e ai tanti turisti che auspichiamo di ospitare, sempre migliori servizi”.

“Procedono positivamente gli altri lavori in corso nel borgo e siamo a lavoro per individuare nuove possibili opportunità”. Lo rende noto con un post sui social il sindaco di Davoli, Giuseppe Papaleo.