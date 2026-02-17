Davoli, il futuro è oggi: cinque ragazzi conquistano l’autonomia e il mondo del lavoro

Si conclude con l’assunzione di Nicoletta, Stefania, Divina, Francesco e Marco la fase preparatoria del progetto “InDavoli”. Cinque aziende locali aprono le porte all’inclusione reale, trasformando le barriere in opportunità.
DAVOLI – Ci sono giorni che segnano uno spartiacque tra il “dire” e il “fare”. Per la comunità di Davoli, quel giorno è arrivato oggi. Non si tratta di una semplice firma su un contratto, ma di un atto di civiltà che vede cinque giovani — Nicoletta, Stefania, Divina, Francesco e Marco — varcare la soglia del mondo del lavoro.
Non è un’esercitazione e non è un progetto teorico confinato tra le mura di un ufficio comunale: è vita vera. I cinque ragazzi sono stati inseriti in aziende del territorio con ruoli operativi e responsabilità concrete, dimostrando che l’inclusione, quando è supportata da una visione politica e sociale solida, smette di essere uno slogan e diventa quotidianità.
La rete dell’accoglienza: le aziende protagoniste
Il successo di questa iniziativa si deve alla lungimiranza di cinque realtà imprenditoriali che hanno scelto di investire nel capitale umano, andando oltre il pregiudizio.
Le porte aperte sono quelle di:
Tod System
Corapi Srl
Centro Estetico Elisir
Ludoteca Arcobaleno
Supermercato Rifugio Srl
Queste imprese non hanno solo offerto una scrivania o un bancone, ma si sono messe in gioco in un percorso di crescita condivisa, trasformando i luoghi di produzione in spazi di integrazione.
Un lavoro silenzioso durato un anno
Dietro i sorrisi di oggi c’è il “dietro le quinte” di un anno intenso. Dodici mesi fatti di analisi accurate, incontri tecnici, mediazioni e, talvolta, dubbi da superare. L’amministrazione comunale e i partner del progetto hanno lavorato sottotraccia per garantire che l’incontro tra domanda e offerta fosse solido e duraturo.
Fondamentale è stata la pazienza dei ragazzi, che hanno atteso il loro momento con una determinazione che è diventata esempio per l’intera comunità. Insieme a loro, cinque famiglie che oggi vedono concretizzarsi una speranza fatta di dignità e indipendenza per i propri figli.
Oltre il progetto: “InDavoli” diventa realtà
Con questo step, “InDavoli” smette di essere l’acronimo di un piano sociale per diventare una realtà che cammina (e corre) con le proprie gambe. La felicità espressa dall’amministrazione comunale è palpabile:
”Siamo felici. Anzi, diciamolo senza mezzi termini, siamo strafelici”, fanno sapere dal Comune.
L’ingresso di Nicoletta, Stefania, Divina, Francesco e Marco nel tessuto produttivo locale non è il traguardo finale, ma l’inizio di una nuova fase di crescita per tutto il paese. Davoli oggi non ha solo cinque lavoratori in più; ha una consapevolezza nuova: quella che l’autonomia è un diritto che, con l’impegno di tutti, può diventare realtà.