Davoli, il futuro è oggi: cinque ragazzi conquistano l’autonomia e il mondo del lavoro

Si conclude con l’assunzione di Nicoletta, Stefania, Divina, Francesco e Marco la fase preparatoria del progetto “InDavoli”. Cinque aziende locali aprono le porte all’inclusione reale, trasformando le barriere in opportunità.

DAVOLI – Ci sono giorni che segnano uno spartiacque tra il “dire” e il “fare”. Per la comunità di Davoli, quel giorno è arrivato oggi. Non si tratta di una semplice firma su un contratto, ma di un atto di civiltà che vede cinque giovani — Nicoletta, Stefania, Divina, Francesco e Marco — varcare la soglia del mondo del lavoro.

Non è un’esercitazione e non è un progetto teorico confinato tra le mura di un ufficio comunale: è vita vera. I cinque ragazzi sono stati inseriti in aziende del territorio con ruoli operativi e responsabilità concrete, dimostrando che l’inclusione, quando è supportata da una visione politica e sociale solida, smette di essere uno slogan e diventa quotidianità.

La rete dell’accoglienza: le aziende protagoniste

​Il successo di questa iniziativa si deve alla lungimiranza di cinque realtà imprenditoriali che hanno scelto di investire nel capitale umano, andando oltre il pregiudizio.

Le porte aperte sono quelle di:

​Tod System

​Corapi Srl

​Centro Estetico Elisir

​Ludoteca Arcobaleno

​Supermercato Rifugio Srl

Queste imprese non hanno solo offerto una scrivania o un bancone, ma si sono messe in gioco in un percorso di crescita condivisa, trasformando i luoghi di produzione in spazi di integrazione.

​Un lavoro silenzioso durato un anno

​Dietro i sorrisi di oggi c’è il “dietro le quinte” di un anno intenso. Dodici mesi fatti di analisi accurate, incontri tecnici, mediazioni e, talvolta, dubbi da superare. L’amministrazione comunale e i partner del progetto hanno lavorato sottotraccia per garantire che l’incontro tra domanda e offerta fosse solido e duraturo.

​Fondamentale è stata la pazienza dei ragazzi, che hanno atteso il loro momento con una determinazione che è diventata esempio per l’intera comunità. Insieme a loro, cinque famiglie che oggi vedono concretizzarsi una speranza fatta di dignità e indipendenza per i propri figli.

Oltre il progetto: “InDavoli” diventa realtà

​Con questo step, “InDavoli” smette di essere l’acronimo di un piano sociale per diventare una realtà che cammina (e corre) con le proprie gambe. La felicità espressa dall’amministrazione comunale è palpabile:

​”Siamo felici. Anzi, diciamolo senza mezzi termini, siamo strafelici”, fanno sapere dal Comune.

L’ingresso di Nicoletta, Stefania, Divina, Francesco e Marco nel tessuto produttivo locale non è il traguardo finale, ma l’inizio di una nuova fase di crescita per tutto il paese. Davoli oggi non ha solo cinque lavoratori in più; ha una consapevolezza nuova: quella che l’autonomia è un diritto che, con l’impegno di tutti, può diventare realtà.