​Davoli in festa per Santa Maria della Misericordia: tre giorni tra fede, musica e tradizione

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Santa Maria della Misericordia. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre 2026, il Piazzale Santuario della Misericordia diventerà il centro propulsore delle celebrazioni religiose e civili organizzate dal Comitato San Vittore Misericordia in collaborazione con la Parrocchia Santa Barbara.

Un appuntamento atteso da tutta la comunità, che unisce momenti di profonda devozione a serate di spensieratezza e intrattenimento.

Il programma religioso

​I riti sacri prendono il via già nei giorni precedenti: dal 13 al 20 settembre si terrà la tradizionale “Coroncina” accompagnata dalle confessioni (ore 17:15) e dalla Santa Messa (ore 18:00).

​Sabato 19 settembre: dopo la celebrazione serale delle 18:00, a mezzanotte si terrà la suggestiva Santa Messa con Veglia.

​Domenica 20 settembre (Giorno della Festa): la giornata clou si aprirà alle ore 10:00 con la Santa Messa Solenne a cui seguirà la Processione. Nel pomeriggio, alle 18:30, la processione partirà dalla Parrocchia Santa Barbara per fare rientro al Santuario verso le 19:30 con una suggestiva fiaccolata, seguita da un’altra Santa Messa.

Nel giorno della festa ad allietare le vie del paese ci sarà il concerto bandistico “Città di Davoli”, diretto dal M° Piero Ciacci.

Il programma civile ed eventi serali

​Fede, ma anche tanta musica e spettacolo nel piazzale del Santuario:

​Venerdì 18 settembre (ore 19:00): apertura ufficiale della “Locanda del Comitato”, con serata all’insegna della musica popolare curata dai musicisti davolesi.

​Sabato 19 settembre (ore 21:30): grande appuntamento con la musica d’autore grazie al concerto di “Daniele si nasce”, apprezzata cover band di Renato Zero.

Domenica 20 settembre: grande finale con lo spettacolo dei fuochi d’artificio all’arrivo della processione con fiaccolata. A seguire, al termine della Santa Messa, si svolgerà l’estrazione dei biglietti della lotteria.

Gastronomia e servizi per i fedeli

​Durante tutte e tre le serate sarà attiva un’area gastronomica ricca di prodotti tipici: dai panini con salsiccia o würstel alla trippa nel piatto, passando per la pasta con carne salata, patatine fritte, vino locale, birra, bibite e amari.

Per facilitare la partecipazione dei fedeli, il Comitato ha predisposto un servizio navetta gratuito con partenza dalla delegazione di Davoli Marina (andata e ritorno):

​Da domenica 13 settembre a sabato 19 settembre: partenza ore 17:00

​Domenica 20 settembre: partenza ore 9:00

La cittadinanza e i visitatori del comprensorio sono invitati a partecipare a tre giorni di celebrazioni che rinnovano l’identità e la devozione della comunità davolese.