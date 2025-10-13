Davoli in Festa: Un trionfo di musica, danza e tradizione per San Roberto Bellarmino

La comunità di Davoli Marina si prepara a vivere tre giorni di intensa celebrazione e divertimento, in occasione della tradizionale Festa di San Roberto Bellarmino, in programma dal 17 al 19 Ottobre 2025 nella suggestiva cornice della Piazza della Chiesa, nell’area nota come Davoli Marina (CZ).

L’evento, organizzato dal Comitato SRB e dalla Parrocchia San Roberto Bellarmino, unisce con armonia il fervore religioso a un ricco programma civile, pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età.

​Musica e Intrattenimento di alto livello

​Il programma serale si preannuncia particolarmente scoppiettante, con tre serate dedicate all’intrattenimento di qualità.

​Venerdì 17 Ottobre, l’atmosfera si accenderà con un’esibizione delle scuole di danza locali “ASD AMA Danzando” e “Gladys Dance”, seguita alle 21:30 dallo show di “911”, un gruppo che spazierà tra Rock, Funk, Pop e Italian Dance.

​Sabato 18 Ottobre sarà il turno dell’ilarità e della musica con “Il Maestro Carlo Napoli” alle 21:30. Il noto artista, con la sua esperienza tra cabaret e musica live, promette uno spettacolo coinvolgente e divertente.

​Domenica 19 Ottobre il gran finale sarà affidato al talento di Francesco Giannini, cantante noto per i suoi brani che attingono alla tradizione e ai dialetti calabresi, che salirà sul palco alle 21:30. Alle 24:00, l’atteso Spettacolo pirotecnico premiata dalla ditta Argirò illuminerà il cielo, a chiusura dei festeggiamenti.

​Tra tradizione, gastronomia e fede

​Le giornate saranno scandite da momenti dedicati alla comunità e alla fede. Il programma civile, con l’apertura della locanda “San Roberto Bellarmino”, offrirà l’opportunità di gustare specialità locali. Da segnalare per il venerdì 17 la “gara della pasta asciutta per adulti e bambini” e per la domenica 19 l’estrazione della lotteria e la premiazione dei vincitori dei giochi popolari.

​Parallelamente, il Programma Religioso si svilupperà sul tema “Pellegrini di Speranza”, includendo momenti di preghiera, confessioni, e la Solenne Festa di San Roberto Bellarmino domenica 19.

​Un appuntamento da non perdere, che conferma la Festa di San Roberto Bellarmino come uno degli eventi più sentiti e attesi di Davoli Marina, capace di unire in un’unica piazza residenti e visitatori.