Davoli, interruzione del servizio idrico nella frazione marina

Disagi in vista per i residenti della frazione Marina di Davoli. Il Comune ha infatti diramato un avviso ufficiale riguardante la sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua potabile, necessaria per consentire interventi urgenti di manutenzione sulla rete cittadina.
I Dettagli del Blocco
Secondo quanto comunicato dall’Area Manutentiva e Tecnologica dell’ente, il servizio verrà interrotto nella giornata di venerdì 06 marzo 2026. Il “rubinetto a secco” scatterà a partire dalle ore 8.00 del mattino.
L’intervento si è reso necessario per permettere una riparazione sulla condotta idrica comunale. La durata del disservizio non è ancora definita con precisione: il ripristino del flusso avverrà infatti solo ad ultimazione dei lavori.
Zone Interessate
Il provvedimento riguarda esclusivamente gli utenti residenti nella frazione Marina. Non sono segnalate, al momento, criticità per le restanti zone del territorio comunale.