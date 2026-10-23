​Davoli Marina celebra i sapori dell’autunno: al via la 30ª Edizione della Sagra della Castagna

Un importante traguardo all’insegna della tradizione, del gusto e del divertimento: la Pro Loco di Davoli, in collaborazione con il Comune di Davoli e l’UNPLI Calabria, presenta la 30ª Edizione della Sagra della Castagna.

​L’appuntamento è fissato per Domenica 1 novembre 2026 nella suggestiva cornice di Piazza Nicholas Green a Davoli Marina. Un evento ormai storico per la comunità locale e per i visitatori dell’intero comprensorio, pronto a celebrare la regina incontrastata della stagione autunnale.

Il programma dell’evento

​Ore 16:30 – Apertura Stands Gastronomici: Il pomeriggio si aprirà all’insegna delle eccellenze culinarie. I partecipanti potranno degustare le classiche caldarroste fumanti, specialità locali, dolci tradizionali e le prelibatezze della pasticceria gourmandise.

​Ore 19:00 – Musica dal vivo e intrattenimento: La serata entrerà nel vivo con l’esibizione del gruppo musicale “Mr. Muscolo & i suoi Estrogeni”, una funny music band pronta a regalare energia, ritmi coinvolgenti e tanto divertimento.

Una partnership all’insegna della dolcezza

​L’evento si avvale della speciale collaborazione de “I Pasticcieri di Soverato” (Dolce Mania, Dolci Pensieri, Pasticceria Perri, Soverato Dolci, Pasticceria Venturino) e de “Il Dolce di Otto”, che contribuiranno ad arricchire l’offerta dolciaria della manifestazione con creazioni artigianali di altissima qualità. Si ringraziano inoltre i partner Galtieri e SudGrafica per il supporto alla realizzazione della manifestazione.

Un’occasione imperdibile per trascorrere una giornata di festa, tra sapori autentici, musica e convivialità. La cittadinanza e i turisti sono invitati a partecipare a questo speciale appuntamento con la trentennale tradizione davolese.