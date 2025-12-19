Davoli Marina: lunedì 22 dicembre stop all’erogazione dell’acqua per lavori

Il Comune di Davoli ha comunicato che, a causa di un intervento di riparazione urgente sulla condotta idrica comunale, il servizio di erogazione dell’acqua subirà un’interruzione programmata.
I dettagli del disservizio
L’interruzione scatterà nella mattinata di lunedì 22 dicembre 2025 e interesserà l’intera frazione di Marina di Davoli.
Di seguito i punti principali dell’ordinanza:
Inizio lavori: ore 8:30.
Ripristino: il servizio riprenderà regolarmente solo ad ultimazione dei lavori.
Zona interessata: tutta la frazione di Marina di Davoli.
L’amministrazione comunale invita i cittadini a prendere le dovute precauzioni e a scortarsi d’acqua per le necessità primarie durante l’arco della mattinata e fino al termine dell’intervento tecnico.