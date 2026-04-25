Davoli Marina, torna la “Festa di Primavera”: il 10 maggio tra gastronomia, musica e solidarietà

Il Comitato San Roberto Bellarmino, in collaborazione con la Parrocchia San Roberto Bellarmino, è lieto di annunciare la quarta edizione della “Festa di Primavera”, che si terrà domenica 10 maggio a partire dalle ore 18:00 presso la Struttura Sportiva dietro la chiesa a Davoli Marina.
L’evento, ormai appuntamento atteso dalla comunità, si propone come un momento di aggregazione, condivisione e intrattenimento per tutte le età, con un ricco programma di attività.
ore 18:00 sarà aperta l’area stand gastronomici
ore 18:00 Grande attenzione è riservata ai più piccoli con “Pompieropoli – Diventa un piccolo pompiere per un giorno”, un percorso ludico-educativo attrezzato che coinvolgerà bambini dai 3 ai 13 anni.
I partecipanti potranno cimentarsi in attività ispirate al mondo dei Vigili del Fuoco ed al termine, riceveranno l’ambito diploma di “Vigile del Fuoco Junior”.
ore 19:00 Laboratorio Artistico, a cura dell’Associazione di Volontariato Creativi Indipendenti Davolesi, con l’aiuto dell’Azione Cattolica Italiana–Davoli.
Un’attività pensata per stimolare creatività e partecipazione, aperta a i bambini.
ore 20:30 Concerto live degli ONDAQUADRA, che offriranno uno spettacolo musicale coinvolgente.
Il Comitato SRB garantisce oltre 300 posti a sedere, per accogliere al meglio tutti i partecipanti, per godere delle prelibatezze culinarie preparate al momento.
La “Festa di Primavera” rappresenta un’importante occasione di incontro per la comunità locale e per il territorio, promuovendo valori di socialità, volontariato e partecipazione attiva.
Il Comitato San Roberto Bellarmino invita cittadini, famiglie e visitatori a prendere parte a questa iniziativa, contribuendo a rendere l’evento un momento di festa e condivisione per tutti.