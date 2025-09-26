Davoli: Picchiava la compagna davanti al figlio, condannato a oltre tre anni di carcere

È stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione un 60enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna convivente. La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Catanzaro, presieduto dal giudice Beatrice Fogari.

I fatti risalgono al 2022 e si sarebbero verificati in un’abitazione di Davoli, dove la donna viveva con il figlio nato da una precedente relazione.

Secondo quanto emerso nel corso del processo, dopo un primo periodo di convivenza sereno, il rapporto tra i due si era deteriorato rapidamente, degenerando in liti, insulti e aggressioni fisiche.

L’episodio più grave si sarebbe consumato davanti al bambino: l’uomo, dopo un’accesa discussione, avrebbe scaraventato la compagna sul divano, schiaffeggiandola e afferrandola per i capelli per trascinarla nella stanza del figlio, continuando a colpirla al volto.

La donna, nel tentativo di difendersi, avrebbe graffiato l’aggressore, il quale avrebbe poi scattato una foto per usarla come prova contro di lei.

Le violenze avrebbero causato fratture certificate dal pronto soccorso dell’ospedale di Soverato. Già in precedenza l’uomo era stato raggiunto da un provvedimento di divieto di avvicinamento, a seguito della denuncia presentata dalla vittima ai carabinieri della Stazione di Davoli.

Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto il risarcimento dei danni in favore della donna, difesa dall’avvocato Luigi Aloisio, con la quantificazione che sarà stabilita in sede civile.