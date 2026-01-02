Davoli si prepara alla magia: arriva “Aspettando la Befana” con una nevicata speciale

Mentre le festività natalizie volgono al termine, la comunità di Davoli si appresta a vivere uno dei momenti più attesi da grandi e piccini. Domenica 4 gennaio, a partire dalle ore 16:00, Piazza Nicholas Green a Davoli Marina si trasformerà in un palcoscenico incantato per l’evento “Aspettando la Befana”.
L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Davoli e della collaborazione di numerose realtà associative locali — tra cui Davolution, Pro Loco, e la Biblioteca Pubblica — promette un pomeriggio all’insegna della tradizione, del divertimento e di una sorpresa suggestiva: una nevicata artificiale che renderà l’atmosfera ancora più fiabesca.
Un programma ricco per le famiglie
Il cuore dell’evento sarà il Villaggio della Befana, uno spazio interamente dedicato alla celebre vecchina che, secondo la tradizione, porta dolci e carbone. Gli organizzatori hanno previsto un fitto calendario di attività:
Animazione e Giochi: Un’area sarà dedicata esclusivamente ai bambini, con attività ludiche e intrattenimento pensato per coinvolgere i più piccoli.
Musica e Tradizione: Non mancheranno i momenti musicali a fare da colonna sonora al pomeriggio, accompagnando la scoperta dei prodotti della tradizione locale.
Area Food: Per i più golosi saranno presenti stand con dolci natalizi e i cosiddetti “sfizi di compagnia”, ideali per scaldare il clima di festa.
Una sinergia di comunità
Ciò che rende questo evento significativo è la vasta rete di cooperazione che lo sostiene. Dalle realtà parrocchiali ai comitati cittadini come il Comitato San Roberto Bellarmino e il Comitato San Vittore Misericordia, fino alle associazioni di volontariato, l’intera comunità di Davoli si è mobilitata per offrire un momento di aggregazione gratuito e aperto a tutti.
L’appuntamento è dunque fissato per il 4 gennaio a Davoli Marina: un’occasione imperdibile per salutare le feste in un tripudio di caramelle, musica e, naturalmente, la magia della neve.