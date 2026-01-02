Davoli si prepara alla magia: arriva “Aspettando la Befana” con una nevicata speciale

Mentre le festività natalizie volgono al termine, la comunità di Davoli si appresta a vivere uno dei momenti più attesi da grandi e piccini. Domenica 4 gennaio, a partire dalle ore 16:00, Piazza Nicholas Green a Davoli Marina si trasformerà in un palcoscenico incantato per l’evento “Aspettando la Befana”.

​L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Davoli e della collaborazione di numerose realtà associative locali — tra cui Davolution, Pro Loco, e la Biblioteca Pubblica — promette un pomeriggio all’insegna della tradizione, del divertimento e di una sorpresa suggestiva: una nevicata artificiale che renderà l’atmosfera ancora più fiabesca.

​Un programma ricco per le famiglie

​Il cuore dell’evento sarà il Villaggio della Befana, uno spazio interamente dedicato alla celebre vecchina che, secondo la tradizione, porta dolci e carbone. Gli organizzatori hanno previsto un fitto calendario di attività:

​Animazione e Giochi: Un’area sarà dedicata esclusivamente ai bambini, con attività ludiche e intrattenimento pensato per coinvolgere i più piccoli.

​Musica e Tradizione: Non mancheranno i momenti musicali a fare da colonna sonora al pomeriggio, accompagnando la scoperta dei prodotti della tradizione locale.

​Area Food: Per i più golosi saranno presenti stand con dolci natalizi e i cosiddetti “sfizi di compagnia”, ideali per scaldare il clima di festa.

​Una sinergia di comunità

​Ciò che rende questo evento significativo è la vasta rete di cooperazione che lo sostiene. Dalle realtà parrocchiali ai comitati cittadini come il Comitato San Roberto Bellarmino e il Comitato San Vittore Misericordia, fino alle associazioni di volontariato, l’intera comunità di Davoli si è mobilitata per offrire un momento di aggregazione gratuito e aperto a tutti.

​L’appuntamento è dunque fissato per il 4 gennaio a Davoli Marina: un’occasione imperdibile per salutare le feste in un tripudio di caramelle, musica e, naturalmente, la magia della neve.