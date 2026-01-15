Davoli, svolta green per l’ex depuratore: in arrivo 186mila euro per la bonifica di località Spataro

Un importante passo in avanti verso la rigenerazione urbana e la tutela ambientale del territorio di Davoli. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Papaleo, ha ufficializzato l’ottenimento di un finanziamento regionale di circa 186.000 euro destinato al recupero dell’area dell’ex depuratore in località Spataro.

​Addio al degrado: il piano di intervento

​Il progetto, finanziato con precisione per 185.904,48 euro, punta a sanare una ferita del territorio, trasformando un’area potenzialmente critica in un esempio di decoro e legalità. L’intervento si articolerà su due pilastri fondamentali:

​Bonifica ambientale: La rimozione immediata delle criticità e il ripristino dello stato dei luoghi, eliminando i residui della vecchia struttura e ogni traccia di degrado.

​Sicurezza e prevenzione: Per evitare che l’area torni a essere oggetto di abbandoni illeciti di rifiuti, verrà installato un moderno sistema di videosorveglianza. Una misura necessaria per garantire che l’investimento pubblico venga preservato nel tempo.

​Il commento del Sindaco

​Soddisfazione espressa dal primo cittadino, che vede in questo risultato il coronamento di un proficuo dialogo con gli enti superiori. “Questo finanziamento rappresenta un passo concreto verso la tutela dell’ambiente e il miglioramento del decoro urbano” ha dichiarato Papaleo, sottolineando come il traguardo sia “frutto dell’impegno costante dell’Amministrazione e della solida collaborazione istituzionale con la Regione Calabria”.

​Un investimento per la comunità

​I fondi, attinti dalle linee di credito regionali dedicate al recupero delle aree degradate, non riguardano solo l’estetica del paesaggio, ma la sicurezza sanitaria e territoriale dei cittadini di Davoli. Con la riqualificazione della località Spataro, l’Amministrazione conferma la volontà di investire sulla sostenibilità, trasformando i “vuoti” urbani in spazi sicuri e monitorati.