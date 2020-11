Davoli, targa per Tonino Corasaniti allo stadio comunale. La maggioranza replica al Psi

“Procedura per la sistemazione già avviata il 9 novembre”

In riferimento alla nota del Psi sulla targa per Tonino Corasaniti allo stadio comunale, la maggioranza guidata da Giuseppe Papaleo precisa che l’amministrazione già il 9 novembre ha avviato la procedura burocratica per consentire alla cittadinanza di riaverla al proprio posto. Fra pochi giorni sarà di nuovo lì, allo stadio comunale, nel luogo che ha amato, che è stato “suo” e che ora gli è dedicato.

Dunque, l’avvio dell’iter si è materializzato già prima della segnalazione dei membri del Partito socialista, i quali avrebbero potuto tranquillamente chiedere informazioni e delucidazioni sull’argomento.

Ci lascia basiti che il ricordo di un uomo così apprezzato e ben voluto come Tonino possa diventare oggetto di strumentalizzazione politica e un’occasione per finire sui giornali o sui social network.