Doppio profilo di tutela tra accesso agli atti e privacy. Vicenda che pone interrogativi sul diritto di accesso alla documentazione sanitaria e sugli obblighi di trasparenza delle amministrazioni pubbliche

Al centro della questione vi è un decesso di una persona, verificatosi durante le operazioni di soccorso del servizio di emergenza sanitaria 118 e l’iniziativa del fratello, che ha chiesto di poter conoscere la documentazione relativa all’evento.

Secondo quanto risulta dalla vicenda, alla richiesta di accesso agli atti non sarebbe seguito alcun riscontro da parte dell’amministrazione sanitaria, entro il termine previsto dalla normativa. La questione assume particolare rilevanza sotto il profilo giuridico amministrativo.

L’articolo 25, comma 4, della legge n. 241/1990 stabilisce infatti che, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione di una richiesta di accesso documentale, questa si intende respinta. Si configura, in tale ipotesi, il cosiddetto silenzio-rigetto.

Tale meccanismo, tuttavia, non esaurisce la questione relativa al diritto di conoscere i dati e le informazioni sanitarie riferibili alla persona deceduta.

L’articolo 2-terdecies del decreto legislativo n.196/2003 riconosce, infatti, la possibilità di esercitare i diritti relativi ai dati personali di una persona deceduta a chi abbia un interesse proprio, agisca a tutela dell’interessato oppure per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Anche il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che tale possibilità riguarda l’accesso ai dati contenuti nella documentazione sanitaria del defunto.

La mancata risposta dell’ASP di Catanzaro, pone pertanto una questione che merita un approfondimento: occorre comprendere quale disciplina sia stata invocata nella richiesta, quali documenti siano stati domandati e se sussistono eventuali ragioni giuridiche ostative all’accesso.

Non si tratta di anticipare giudizi sulle modalità di svolgimento dell’intervento di emergenza, né di formulare ipotesi sulle eventuali responsabilità degli operatori sanitari. Si tratta, piuttosto, di verificare se sia stato effettivamente garantito il diritto del richiedente a ottenere una risposta amministrativa e, ricorrendone i presupposti, di accedere alla documentazione relativa a un evento sanitario conclusosi con un decesso.

Resta quindi aperta una questione di interesse pubblico: quali siano state le circostanze del mancato riscontro e se l’azienda sanitaria intende fornire chiarimenti sulla gestione dell’istanza.

La trasparenza amministrativa e il rispetto dei diritti riconosciuti dall’ordinamento costituiscono aspetti essenziali del rapporto di fiducia tra cittadini e servizio sanitario pubblico.