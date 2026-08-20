Degrado alla spiaggia sud, il Comune di Soverato interviene e pulisce: “Controlli e volontari in campo per fermare i falò”

Non si è fatta attendere la risposta dell’amministrazione comunale di Soverato a seguito della segnalazione diffusa sul gruppo Facebook di Soverato Web, con cui una cittadina denunciava la presenza di rifiuti e bottiglie di vetro rotte sull’estrema spiaggia libera a sud della città, nell’area adiacente alla pineta.

​L’amministrazione è intervenuta per fare chiarezza sulle azioni di monitoraggio e tutela del litorale già messe in atto durante la stagione estiva per contrastare l’inciviltà e prevenire situazioni di rischio per bagnanti e territorio.

​Presidio del territorio e prevenzione

​Per arginare il fenomeno delle adunate notturne e dell’abbandono indiscusso di rifiuti, il Palazzo di Città ha predisposto un piano d’azione mirato che vede la collaborazione attiva del volontariato locale.

​Servizio estivo dedicato: L’amministrazione ha attivato per tutta la stagione estiva un servizio di sorveglianza con il supporto di volontari, finalizzato a scoraggiare la pratica dei falò su tutto il litorale comunale.

​Interventi tempestivi: Durante i mesi estivi sono stati registrati diversi interventi diretti per far desistere i malintenzionati ed evitare l’accensione di fuochi in spiaggia, vietata dalle ordinanze vigenti.

​Tutela dell’ambiente: L’obiettivo resta quello di proteggere l’arenile e la vicina pineta dai pericoli legati alle fiamme e all’abbandono di materiali pericolosi, come i frammenti di vetro.

​L’impegno per il decoro urbano

​Dagli uffici comunali ribadiscono la determinazione nel mantenere alto il livello di attenzione sulle spiagge libere, risorse fondamentali per la comunità e per i turisti. L’azione congiunta tra segnalazioni dei cittadini, interventi di pulizia e pattugliamento dei volontari punta a garantire la piena fruibilità in sicurezza di ogni tratto della costa soveratese.