Del Negro: “Non perdiamo di vista la lotta per il nostro Presidio Ospedaliero”

Sono pienamente soddisfatta che già dopo pochi giorni dal risultato elettorale, il PD soveratese pubblichi un comunicato manifestando l’interesse a tener vivo un tema a me così caro, quale è quello delle sorti del Presidio Ospedaliero di Soverato.

L’impegno da me profuso in merito al mantenimento e potenziamento del nostro presidio ospedaliero, già nella fase pre elettorale e che è stato l’unico motore della mia candidatura, ha sortito il giusto interesse e dimostrato che il personale sanitario tutto ha lavorato nella giusta direzione.

Per quanto mi riguarda, sono felice di aver smosso qualcosa nelle coscienze anche politiche. L’aver messo in luce le reali carenze e i punti critici che affliggono il nostro presidio ha permesso una discussione proficua.

Mi auguro che tali scritti vengano portati finalmente sui tavoli di discussione che gli spettano.

A tal proposito, colgo l’occasione per comunicare alla cittadinanza che è in corso, con la partecipazione di molti dei medici oggi in servizio a Soverato, la creazione di un movimento cittadino a tutela dell’Ospedale Basso Ionio, così che l’attenzione sul punto non sia mai abbassata e l’amministrazione non possa mai dimenticare quello che è un bene primario del nostro territorio.

Invito quindi tutti all’adesione ad un progetto che possa permetterci non solo di conservare il nostro Presidio ma anche di lottare per la sua crescita.

Serena Del Negro

ARTICOLO CORRELATO: Riunione del Circolo PD di Soverato per fare il punto della situazione