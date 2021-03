Demagogia dei soldi europei

Vi ricordo intanto, giacché giornali e tv osservano il devoto silenzio anche a tale proposito, che i 209 miliardi sono diventati 191… a parole, in quanto, a oggi 25 marzo 2021, di soldi non c’è un centesimo. Ma fingiamo di essere anche noi dei draghilatri, e diciamo che ci saranno.

Chi sono i draghilatri? Sono i seguaci di una nuova religione, il culto di Mario Draghi, cui io non aderisco.

Tale nuova divinità, scendendo dalla montagna come Zaratustra, ha dichiarato che i 209… ops, 181 saranno destinati, testualmente, a “Sud, donne e giovani”. Ora, io non ho niente contro i giovani e le donne, e, vivendo a Soverato, contro il Sud; però la dichiarazione mi pare una botta di demagogia, invece di un sensato programma economico. Ebbene, lasciando da parte donne e giovani, vediamo un poco che dire del Meridione, o Sud che dir si voglia.

Si legge e si sente da parte di neomeridionalisti di moda, che, secondo loro elucubrazioni aritmetiche, il Sud dovrebbe avere, in soldoni – è il caso di dire – il 34% del gruzzoletto, cioè, alla grossa, un 80 miliardi. Tale affermazione è palesemente campata in aria, giacché, alla luce dell’economia reale, potrebbe essere benissimo che 80 non bastino a risolvere i nostri secolari guai; oppure che essi siano secolari ma non tanto gravi, e quindi gli 80 miliardi siano troppi, e li sprechiamo. E questa mia riflessione sarebbe valida in qualsiasi parte del mondo, per esempio in Francia, dove, come è noto, il Nord è più povero del Sud; ma non per questo la Francia deve determinare il suo bilancio con le percentuali e dando meno a Marsiglia e più a Le Havre.

C’è di peggio. Ogni bravo meridionale non è meridionale, ma, stando alle cartine, è molisano, campano, basilisco, pugliese, calabrese, siciliano… ma no, è, per fare un esempio calabro, è cosentino, catanzarese, crotonese, vibonese, reggino; ma no, è di Soverato e non di Davoli; ma no, è di Soverato Marina e non di Soverato Superiore. Perciò, venendo al pratico, pare che alcune centinaia di sindaci meridionali stiano chiedendo non gli 80 miliardi, ma gli 80 miliardi divisi per Comuni. In Calabria, la fetta calabrese – a occhio, 15 miliardi – andrebbe divisa per 404. Senza scordare che i Comuni faranno come gli svincoli, che Satriano ne vuole tre! E pare si stiano scannando – metaforicamente – dalle parti di Botricello, per svincoli di una strada di cui non c’è manco il progetto sulla carta. Figuratevi voi che succede, se devono spartirsi denaro vero.

E faranno come i lungomari, pacchianamente detti waterfront, che a Bruxelles hanno deciso li debba avere sia Soverato sia Celico che non ha il mare; ma nemmeno a Soverato è nato Gioacchino ispiratore di Dante, solo che a Celico se ne fregano come fanno la Regione e le Università… eccetera. Insomma, il concetto della spartizione aritmetica e geometrica della torta è profondamente sbagliato. A proposito, date un’occhiata ai confini degli agri comunali, e riderete come pazzi, se ipotetici soldi per Razzona li deve avere Argusto o Chiaravalle o Cardinale.

Al Sud serve esattamente il contrario di una briciola ciascuno. Servono interventi produttivi – produttivi, non i soliti enti con 99 dirigenti e un operaio – cioè se un territorio comunale è buono a fare patate, faccia patate, fregandosene se del sindaco Verdi o del sindaco Rossi; se non è buono, semplicemente non si piantino patate, che tanto non spuntano o verranno tisiche. Se una strada deve collegare X con Y, il tracciato lo disegni un ingegnere, ma chiuso in una cella della Certosa e senza telefono, e la sua parola sia come un decreto imperiale di Gengis khan, senza tenere conto del fatto che la cugina del sindaco ha una merceria bisognosa di strada e parcheggio proprio di fronte.

Se bisogna e se è utile aprire un’industria vera – vera, non il solito capannone vuoto – la si metta dove sta meglio, anche se nel perimetro della fabbrica s’intrecciano i territori come tra Gasperina e Montauro e Montepaone.

Per organizzare il turismo, è ridicolo dividere per 404 i fondi del turismo montano e quelli del marino. Ci vuole un piano regionale del turismo, inclusa quella forma che in Calabria è quasi sconosciuta: il turismo culturale. Quello vero, non che tutti i 404 diventano improvvisamente magnogreci con sbarco di Ulisse, e altre fandonie.

Lo stesso, anzi ancora di più, per l’organizzazione territoriale della sanità.

Eccetera. Come leggete, amici, io non sto brutalmente e intellettualisticamente dividendo 15 miliardi per 404 Comuni calabresi; sto utilizzando i 15 miliardi come si deve, affinché rendano in lavoro e guadagno. Se il Comune di Fontanasecca non è buono per le patate, non è comodo per un’industria, non ha il mare per i bagni, non ha piste da sci, non vanta manco un monumento… beh, mi dispiace tantissimo, ma non ci spenderei manco un euro. Ed è la volta buona che Fontanasecca si conurba con Fontanapiena e Fontanagrigia e Fontanacalda, e quattro sperduti villaggi fanno un Comune serio.

Perciò, non essendo draghilatra, contesto l’affermazione di Draghi, quanto meno come la stanno interpretando i meridionalisti pinoaprilati della domenica. E invito i meridionalisti sognatori del passato e del futuro e ignari del presente, e smetterla con le loro non convincenti teorie.

Per concludere, oggi sarebbe la giornata di Dante. La Regione e le Università e gli intellettuali piagnoni se ne impipano. Dante? Chi era costui? Ma se la Calabria si degnasse di celebrare l’Alighieri, state certi che tutti i 404 Comuni s’inventerebbero che Dante c’è stato e si è trovato benissimo: era in esilio, no?

Ulderico Nisticò