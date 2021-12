Dentista solidale, cure gratuite per chi è in difficoltà in Calabria

Dentista solidale si propone di attuare programmi di solidarietà sociale nell’ambito odontoiatrico per il sostegno e la cura per le fasce economiche più fragili.

Lo scenario pandemico in cui ci muoviamo da più di un anno ha messo in serie difficoltà economiche fasce sempre più ampie di popolazione.

LA PANDEMIA sta togliendo il sorriso soprattutto agli italiani più fragili: chi già in passato faceva fatica a permettersi cure dentali oggi è ancora più in difficoltà, anche perché a causa dell’emergenza sanitaria è diminuita ulteriormente la possibilità di accesso alle prestazioni odontoiatriche offerte dal Servizio sanitario pubblico, che anche prima di Covid-19 riuscivano a coprire solo il 5% del totale delle cure dentali

Medici solidali italiani avvieranno dal primo Gennaio il progetto “ UN SORRISO PER TUTTI”, che garantirà ai cittadini più fragili e in difficoltà cure dentali urgenti e gratuite in Calabria.

“UN SORRISO PER TUTTI“ DAL PRIMO GENNAIO PARTIRA’ NELLE CITTA DI CATANZARO, REGGIO CALABRIA, VIBO VALENTIA , CROTONE ,GIOIA TAURO, ROSARNO, LAMEZIA TERME, COSENZA, CAMPORA SAN GIOVANNI (AMANTEA) PRAIA A MARE.

Il progetto “UN SORRISO PER TUTTI”- Evidenzia il dottor Battista Mastroianni, presidente dei Medici Solidali Italiani – oltre a intervenire in un contesto di emergenza per permettere di affrontare le cure urgenti vuole sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e delle pratiche corrette di igiene orale”.

In Italia le prestazioni odontoiatriche sono essenzialmente private con una minima copertura da parte del sistema pubblico e conseguenti barriere economiche per i cittadini. I dati Istat dimostrano che nel 2019 un italiano su due è tornato dal dentista ma questo dato scende al 14% per i cittadini che si trovano in una situazione di povertà relativa e sotto il 9% per coloro che si trovano in uno stato di povertà assoluta.

Inoltre Il progetto “ UN SORRISO PER TUTTI” potrà fare la differenza per molti cittadini fragili. Cerchiamo di migliorare le condizioni di salute dell’intera popolazione Calabrese – conclude il presidente dei medici solidali italiani il dentista lametino dott. Battista Mastroianni, abbiamo pensato a un’iniziativa che possa essere di reale sostegno ai cittadini economicamente più svantaggiati. Un grazie a tutti i colleghi dentisti che hanno dato la loro disponibilità per far si che questa straordinaria iniziativa si realizzasse.

Per info mail medicisolidaliitaliani@gmail.com.

WhatsApp 3341409887