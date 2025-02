Denuncia discarica abusiva a “Striscia la notizia”, minacciato il presidente del Consiglio comunale

Minacce contro il presidente del Consiglio comunale di Lamezia Terme Giancarlo Nicotera che, da anni segnala, lo stato di abbandono di un ex opificio del quartiere S. Eufemia a Lamezia Terme sud dove un privato, su suolo di proprietà regionale, avrebbe di fatto creato una vera e propria discarica con rifiuti speciali inquinanti oggetto, nei giorni scorsi, anche di un intervento dei carabinieri.

La presenza della discarica in questione è stata oggetto di un servizio andato in onda ieri sera nella trasmissione di Canale 5 “Striscia la notizia“. E in quella circostanza l’uomo, destinatario di una denuncia della Procura per attività di raccolta, trasporto e recupero rifiuti, intervistato dagli inviati di Striscia, ha pronunciato le frasi: “vado nell’ufficio di Giancarlo Nicotera perché mi sta rompendo …. Non ci vuole niente che mi armo, vado lì e l’ammazzo“.

La troupe della trasmissione televisiva intervenuta a Lamezia Terme ha sentito l’autore, un 58enne, che, oltre a minacciare Nicotera per il suo “interessamento” evidentemente poco gradito, ha palesato un chiaro ed evidente atteggiamento ostile nei confronti dell’inviato di Striscia, asserendo di avere i permessi per utilizzare il sito.

Cosa che striderebbe con il precedente intervento dei carabinieri e la denuncia del 31 gennaio scorso nei confronti dell’uomo. Il presidente del Consiglio comunale Nicotera, dopo l’accaduto ha sporto regolare denuncia.