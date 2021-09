Deposito delle liste per le Elezioni Regionali in Calabria del 3 e 4 Ottobre

I candidati a presidente della Regione annunciati sono: Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera, per il centrodestra, Amalia Bruni, ricercatrice di fama internazionale, per il centrosinistra, Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, per un polo civico, e Mario Oliverio, già governatore della Regione Calabria, da indipendente. Il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, candidato con il PD a sostegno di Amalia Bruni mentre la consigliere comunale, Azzurra Ranieri, è candidata con l’Udc a sostegno di Occhiuto.

CIRCOSCRIZIONE CENTRO (CROTONE-CATANZARO-VIBO VALENTIA)

Lega (Occhiuto presidente)

Pina Scigliano

Sandra Tassoni

Francesco Muzzopappa

Pietro Raso

Filippo Mancuso

Nicola Daniele

Giuseppe Macrì

Antonietta D’Amico

Fratelli d’Italia (Occhiuto presidente)

Filippo Pietropaolo

Antonio Montuoro

Rosina Mercurio

Maurizio Conforto

Giuseppe Falduto

Maria Brosio

Michele de Simone

Antonella Verterame

Forza Italia (Occhiuto presidente)

Michele Comito

Valeria Fedele

Salvatore Gaetano

Carmela Maiolo

Silvia Parente

Antonello Talerico

Peppino Zaffina

Giovanni Matacera

Coraggio Italia (Occhiuto presidente)

Carmen Carceo

Francesco De Nisi

Caterina Garzaniti

Mario Migliarese

Cosima Teresa Miletta

Denise Priolo

Frank Mario Santacroce

Elisabetta Zaccone

Udc (Occhiuto presidente)

Flora Sculco

Sinibaldo Esposito detto Baldo

Pasquale Giuseppe Capicotto

Francesco Antonio Fusca

Gennaro Le Rose detto Rino

Azzurra Rita Ranieri

Filippo Scalzi

Marisa Zangari

Movimento 5Stelle (Bruni presidente)

Alessia Bausone

Domenico Santoro

Francesco Afflitto

Nicolino Panedigrano detto Pane o Pani

Simona Pisani

Federica Rochira

Luigi Antonio Stranieri

Nicola Vero

Partito Democratico (Bruni presidente)