Deposito di carpenteria distrutto dalle fiamme a Chiaravalle, indagini sulle cause del rogo

Squadre del Comando di Catanzaro sono intervenute in data 07.02.2021 alle ore 21.00, per incendio deposito di materiale vario di carpenteria, nel comune di Chiaravalle Centrale (CZ).

All’interno del deposito, con struttura in legno e lamierato, oltre al materiale di carpenteria vi erano alcune bombole di GPL che prontamente venivano allontanate dalle fiamme e poste in zona sicura

ed una autovettura andata completamente distrutta.

Intervento delle squadre dei distaccamenti di Chiaravalle Centrale e Soverato giunte sul posto è valso all’estinzione dell’incendio.

Il deposito andava completamente distrutto dal rogo. Non risultano danni a persone. Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Intervento dei vigili del fuoco concluso alle ore 01.00 circa.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.