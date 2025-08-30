Deposito illecito di rifiuti, sequestrata un’area di 380 metri quadri

Una vasta area adibita a deposito illecito di rifiuti è stata scoperta e sequestrata negli scorsi giorni a Crotone.

L’intervento della Stazione Carabinieri della città è partito grazie ad una segnalazione di un cittadino che ha denunciato un vero e proprio accumulo di rifiuti in pieno centro urbano, alle spalle del Centro per l’impiego, tra via Pirandello e via Di Vittorio.

Un grande spiazzo ha dato modo di creare un vero e proprio deposito a cielo aperto con rifiuti di ogni genere: materassi vecchi, passeggini rotti, vestiti sporchi, coperte in stato di degrado, spugne e capi di abbigliamento di varia natura per una superfice di ben 380 metri quadri.

L’area è stata immediatamente sottoposta a sequestro preventivo e le indagini sono in corso per risalire all’identità dei responsabili dell’abbandono illecito. L’attività investigativa è coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio.