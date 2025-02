Deposito incontrollato di rifiuti, denunciata una ditta specializzata

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Longobardi hanno effettuato un controllo in una area del Comune di Lago utilizzata da una ditta specializzata nella raccolta e trasporto di rifiuti. Durante l’ispezione del piazzale sono stati rinvenuti rifiuti di vario genere sia pericolosi che non depositati sul suolo e a contatto con gli agenti atmosferici.

Rifiuti questi provenienti da demolizioni edili “calcinacci”, rifiuti solidi urbani, pneumatici, recipienti contenenti olii esausti, lamiere e tubi in plastica, pannelli in truciolato, diverse parti di motori di autovetture e parti in plastica di paraurti e parti in ferro di carrozzerie.

Inoltre, sempre nel piazzale, si è constatata la presenza di alcuni automezzi in stato di abbandono. Dal controllo effettuato si è accertato che la ditta era sprovvista di qualsiasi titolo autorizzativo per la gestione dei rifiuti.

Si è, quindi, proceduto al deferimento del legale rappresentante della società e al sequestro dell’area oggetto di deposito contestando al titolare della ditta il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi.