Deposito temporaneo di rifiuti sanitari in una farmacia del catanzarese, titolare sanzionato

I Carabinieri della Stazione di Gimigliano, unitamente al personale del NAS Carabinieri di Catanzaro, hanno eseguito un’ispezione igienico sanitaria presso una farmacia del posto.

L’ispezione ha consentito di trovare, all’interno del locale, quello che, a tutti gli effetti, è apparso essere un vero e proprio deposito temporaneo di rifiuti sanitari.

Circa 115 chilogrammi di farmaci scaduti, infatti, giacevano in un locale della farmacia senza che si fosse proceduto, come invece previsto dalla legge, al loro smaltimento. I farmaci sono stati sequestrati e al titolare della farmacia sono state elevate sanzioni per circa 6.500 euro.