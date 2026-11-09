Derby ad alta tensione a Lamezia: lo vince Soverato, Lamezia battuta in un finale al cardiopalma (45-46)

Un derby di lotta, nervi e difesa (come da copione) ad oltranza premia la NBS Soverato al Palagatti di Lamezia Terme. Nella partita della quinta giornata del Campionato Regionale DR1, gli ospiti si impongono 45-46 al termine di una gara vietata ai deboli di cuore. Senza coach Fabio Pirillo e Paoletti (entrambi indisposti), con il ventunenne Domenico Palaia catapultato in panchina al debutto assoluto da primo allenatore, Soverato fa suo il match con lucidità ed esperienza nei momenti chiave della contesa e conquista due punti di capitale importanza.

LA CRONACA DELLA GARA

​1° Quarto (12-12): Blocco difensivo e polveri bagnate

​La tensione da derby si fa sentire fin dalle primissime battute. Avvio contratto da entrambe le parti: Soverato parte con un piglio leggermente più aggressivo, ma Lamezia — priva di Bosone — risponde colpo su colpo. La gara scorre sui binari del nervosismo e dei tanti errori nei tiri dal campo. Le difese dominano sugli attacchi e il punteggio resta bassissimo: al controsorpasso dei locali risponde il riaggancio ospite per il 12-12 di fine primo quarto.

2° Quarto (25-26): Equilibrio totale all’intervallo

​Nel secondo periodo la musica non cambia. Il match prosegue a strappi, con continui botta e risposta e distacchi che non superano mai i tre punti. Si gioca punto a punto sui possessi limite, ma è Soverato a mettere il naso avanti prima di imboccare la via degli spogliatoi, chiudendo a metà gara sul 25-26.

3° Quarto (38-34): Strappo lametino, Soverato limita i danni

​Alla ripresa del gioco, il punteggio rimane in perfetto bilanciamento fino a metà frazione, quando si registra il primo vero sussulto del match: una flessione nella tenuta difensiva di Soverato permette a Lamezia di piazzare un parziale importante, toccando il massimo vantaggio della gara sul +8. Soverato non sbanda e si aggrappa all’esperienza del “cagnaccio” Riverso: con pazienza e attacchi mirati nel pitturato, la compagine ospite limita i danni e ricuce parzialmente lo strappo alla terza sirena (38-34 per i locali).

4° Quarto (45-46): Risalita dal +8 e finale al cardiopalma

​In apertura di ultimo quarto Lamezia prova di nuovo a scappare: mossa dalle iniziative dell’ottimo Capuani e da due canestri consecutivi dal medio raggio di Carchedi, la squadra di casa si riporta al massimo vantaggio (+8). Sembra fatta ma Soverato è ancora viva.

Nonostante percentuali da tre punti deficitarie e l’inerzia a favore dei padroni di casa, Soverato dimostra grande tenacia e abitudine alle gare di sofferenza. A quattro minuti dalla sirena, gli ospiti riagganciano la parità sul 42-42. È il momento decisivo: un canestro da sotto di Riccio e un tiro libero a segno di Dolce regalano il +3 a Soverato (42-45).

Negli ultimi secondi la tensione al Palagatti raggiunge l’apice. Chiarella conquista due tiri liberi per riportare Lamezia a contatto, ma il 0/2 dalla lunetta pesa come un macigno per le locali. Sul ribaltamento di fronte, Riverso viene mandato in lunetta e trasforma uno dei due personali per il 42-46 a favore di Soverato. L’ultimo disperato tentativo da tre punti sulla sirena da parte di Capuani trafigge la retina ma serve solo a fissare il punteggio finale sul 45-46.

​IL TABELLINO E LE CONSIDERAZIONI

​Non è stata una partita memorabile sotto il profilo dell’estetica e del bel gioco, ma il derby ha regalato agonismo purissimo. A spuntarla sono stati i “cagnacci” biancazzurri di Soverato, capaci di restare sul pezzo anche nei momenti di massima difficoltà della partita.

Promosso a pieni voti il giovanissimo vice allenatore Domenico Palaia, un battesimo di fuoco il suo. Bravissimo a gestire con grande giudizio le rotazioni e mantenendo una calma glaciale nei momenti difficili della sua squadra in ogni fase della partita dimostrando competenza e maturità, e tenendo la squadra fredda nelle fasi topiche dell’ultimo quarto.

A fine gara il prolungato abbraccio di tutti i giocatori al neo tecnico soveratese ha sugellato una serata da ricordare, dedicata anche a coach Fabio Pirillo, in attesa del suo imminente rientro sulla panchina dei “cagnacci”, oramai casa sua da parecchi anni.

SIDECO BASKETBALL LAMEZIA – NBS EDIL MC COSTRUZIONI SOVERATO 45-46

​LAMEZIA: Cerra (cap.), Augello, Chiarella 5, Molinaro 7, Capuani 16, Bova S., Diano 7, Bova L. 2, Verso 4, Lazzarotti, Bubba, Carchedi 4. All. Davide Piccione

​NBS: Riverso 10, Mazzocca 3, Grandacci, Dell’Isola, G. Tuccio 4, Privitera 12, Palaia, Bartolotti, Riccio 6, L. Tuccio, Dolce 11, Zamboni. All. Domenico Palaia