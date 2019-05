“Dermato-Calabria”, le eccellenze della dermatologia si danno appuntamento a Catanzaro

Si scrive “Dermato-Calabria”, si legge i migliori dermatologi calabresi riuniti per un appuntamento di alto spessore scientifico.

Riunire le eccellenze in campo dermatologico, di origini calabresi e operanti in Calabria ma, soprattutto, attivi e molto presenti e apprezzati su tutto il territorio nazionale è l’obiettivo della V edizione del Convegno “Dermatologia senza confini” presieduto dal dott. Giancarlo Valenti, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Dermatologia dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio.

L’evento si terrà al Best Western Hotel Pela del Porto di Catanzaro e si aprirà domani, 17 maggio, alle ore 14, alla presenza del dott. Francesco Cusano, presidente Associazione Italiana Dermatologi Italiani (Adoi).

Seguiranno le prime sessioni di lavori incentrate sui temi della “Psoriasi e malattie infiammatorie”, “Dermatologia Allergologica e Autoimmunitaria” e “Neoplasie cutanee”.

Nella giornata conclusiva, sabato 18 maggio, si parlerà di “Innovazione tecnologica in dermatologia” e ci sarà una sezione speciale dedicata ai giovani dermatologi.

Tra i prestigiosi relatori che interverranno, sarà presente anche il dott. Antonio Cristaudo, gia presidente Adoi e responsabile della Dermatologia Allergologica dell’Istituto San Gallicano di Roma.

“Siamo molto soddisfatti– sottolinea il dott. Valenti – del programma realizzato per questa edizione che prevede il coinvolgimento di illustri esperti e la trattazione di argomenti di grande importanza . Questi momenti di incontro sono fondamentali per noi specialisti perché ci permettono di essere continuamente aggiornati, di confrontarci e fare rete, sempre per il bene dei nostri pazienti.”