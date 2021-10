Deteneva 29 cani in condizioni precarie, denunciato per maltrattamento

Teneva rinchiusi in un appartamento 29 cani in condizioni igienico sanitarie a dir poco precarie. Un uomo di Crotone è stato denunciato alla Procura della Repubblica per maltrattamento di animali.

Ad accertare quanto avveniva nell’abitazione, in pieno centro cittadino, sono stati carabinieri forestali che hanno ottenuto dalla Procura della Repubblica un decreto di perquisizione il proprietario si rifiutava di aprire la porta.

Per accedere ai locali è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e l’ausilio di personale del 118. I cani, tutti meticci, erano in gravi condizioni e solo pochi erano provvisti di microchip. Al termine dell’operazione gli animali sono stati affidati in custodia a un canile nel vicino comune di Torre Melissa.