Deteneva 60 grammi di hashish in un B&B, 30enne arrestato

Un giovane di 30 anni, crotonese, è stato arrestato dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti sono intervenuti in un Bed and Breakfast del centro storico di Crotone, poiché era stato segnalato un forte odore di sostanza stupefacente provenire da una delle stanze.

Quando i poliziotti sono arrivati, hanno identificato l’uomo che si trovava all’interno della stanza e hanno effettuato un’accurata perquisizione che ha consentito di rinvenire 8 involucri contenenti 60 grammi di hashish, un bilancino elettronico, vario materiale da confezionamento, nonché un coltello ancora intriso di sostanza stupefacente.

Perquisita anche nell’abitazione di residenza dell’uomo, è stato trovato un ulteriore bilancino e un coltello, entrambi impregnati della stessa sostanza ed ancora una cartuccia cal. 9. Il materiale ritrovato è stato sottoposto a sequestro.