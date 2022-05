Detenzione di fucili, droga e munizioni: arrestato

Da giorni i poliziotti della Squadra mobile e il Commissariato di Serra San Bruno seguivano movimenti sospetti nella zona delle Serre vibonesi, dove hanno individuato un’abitazione e procedevano ad una perquisizione dell’immobile e dei terreni pertinenti, con l’ausilio di un’unità cinofila.

Durante il controllo a una persona sono stati sequestrati 10 grammi di cocaina, 12 grammi di marijuana, due bilancini e oltre 500 euro in banconote. Gli agenti hanno rinvenuto anche alcune munizioni di una pistola calibro 9, nonostante l’uomo non avesse alcun titolo per detenere armi.

Nei terreni circostanti l’abitazione, su un albero, occultato fra i rami, è stato rinvenuto un fucile da caccia in perfette condizioni. Successivamente, gli agenti hanno sequestrato un altro fucile da caccia, illegittimamente detenuto e provento di furto, unitamente a una raccolta di munizioni di diverso calibro per oltre 110 cartucce.