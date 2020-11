Detenzione di marijuana, ricettazione e furto energia elettrica: 23enne arrestato

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina hanno arrestato un 23enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, furto di energia elettrica e ricettazione.

Il giovane, durante una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 120 grammi di marijuana divisa in contenitori, materiale per la coltivazione, la pesatura e il confezionamento. I carabinieri hanno inoltre rinvenuto un motociclo e parti meccaniche di ciclomotori proventi di furto.

I militari dell’Arma hanno accertato, infine, unitamente a tecnici verificatori della società E-Distribuzione S.P.A., che l’arrestato aveva manomesso il contatore della propria abitazione rubando energia elettrica.