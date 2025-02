Detenzione e spaccio, 25enne arrestato nel catanzarese

I carabinieri della stazione di Maida durante un normale servizio di controllo del territorio hanno arrestato un 25enne del luogo con precedenti di polizia.

Giunti nell’abitazione del giovane a seguito di segnalazione di una lite, i militari operanti, insospettiti dal nervosismo ingiustificato dell’uomo e dal forte odore di sostanza stupefacente, hanno approfondito ulteriormente il controllo.

A seguito quindi di accurata perquisizione personale e locale, il giovane è stato trovato in possesso di 3.100 grammi di marijuana in parte suddivisa in buste in plastica termosaldate e recipienti in vetro. Per l’uomo è scattato quindi l’arresto in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Dopo gli adempimenti di rito lo stesso è stato tradotto presso il proprio domicilio a disposizione dell’autorità giudiziaria. La sostanza sotto sequestro verrà analizzata presso i laboratori competenti. Il procedimento è ancora nelle fasi preliminari. Intanto, prosegue l’azione di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Girifalco.