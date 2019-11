Detenzione e spaccio di marijuana, due giovani arrestati

Nell’ambito dei periodici servizi di prevenzione e contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Catanzaro, nella serata di sabato i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il supporto della Stazione di CZ Lido, hanno predisposto un servizio di osservazione nei confronti di due catanzaresi, il 32enne M.M. e il 27enne F.M., che avevano destato il sospetto degli uomini dell’Arma nei giorni scorsi.

È stato pertanto eseguito un primo controllo nei confronti di M.M. il quale è stato sottoposto a perquisizione domiciliare. Durante le attività in corso, tuttavia, i Carabinieri hanno assistito anche al lancio di una busta dalla finestra dell’appartamento adiacente a quello del M.M..

All’interno della busta é stata rinvenuta una consistente quantità di sostanza erbacea del tipo Marijuana, successivamente quantificata in 240 grammi netti. Il giovane é stato quindi tempestivamente raggiunto e identificato in F.M.

Presso l’abitazione del M.M. sono stati invece rinvenuti, dopo la spontanea consegna di due involucri in cellophane da 70 gr. e 20 gr. circa di Marijuana, ulteriori 2 pacchi, di cui il primo, da oltre 1 kg, rinvenuto sotto il letto e il secondo, dal peso analogo e con le stesse caratteristiche d’imballaggio, recuperato sul pianerottolo.

Nella camera da letto sono stati altresi rinvenuti una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento, inclusa la strumentazione per il confezionamento sotto vuotoin tutto quindi quasi due chili e mezzo di stupefacente posto sotto sequestro. Al termine delle attività, entrambi sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, di disposizione dell’A.G., temporaneamente sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dei successivi provvedimenti.