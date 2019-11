Detenzione e spaccio di stupefacenti, 42enne arrestato

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Catanzaro dalla Polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella tarda mattinata una pattuglia della Squadra Volante, transitando in via Sicilia – quartiere Aranceto, ha notato l’uomo a bordo di un’auto che si è addentrato in una strada interpoderale, fermandosi poi repentinamente.

A debita distanza, gli agenti hanno osservato il conducente che, sceso dal veicolo, dopo pochi metri si è chinato quasi a cercare qualcosa in mezzo alla vegetazione incolta lungo la strada e che poi si è rimesso alla guida dell’auto. Insospettiti gli Agenti lo hanno fermato e contestualmente un’altra pattuglia ha ispezionato lo spazio incolto, dove l’uomo si era fermato poco prima.

Lì sono stati trovati tra gli arbusti, tre barattoli in vetro, uno dei quali contenente due involucri con 20 grammi di eroina. L’arrestato è finito ai ‘domiciliari’.