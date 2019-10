Detenzione e spaccio di stupefacenti nell’autolavaggio, due fratelli arrestati nel catanzarese

Proseguono i servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Catanzaro. Nella giornata di ieri i militari delle stazioni di Catanzaro Santa Maria e di Squillace hanno tratto in arresto L. P. 20enne e D. P. 25enne, fratelli catanzaresi incensurati, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da diversi giorni i militari delle due stazioni avevano notato un viavai di noti tossicodipendenti nei pressi dell’autolavaggio in cui due giovani prestavano la propria attività lavorativa. Decisi pertanto a verificare ed approfondire quei sospetti i militari delle 2 stazioni ieri hanno proceduto a una perquisizione degli uffici dell’autolavaggio trovando alcune dosi di marijuana già confezionata e altra ancora imbustata nonché bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

In tutto oltre 50 i grammi di stupefacente rinvenuto. I due sono stati quindi tratti in arresto in flagranza di reato e sottoposti, su disposizione dell’autorità giudiziaria, al regime degli arresti domiciliari nella loro abitazione.