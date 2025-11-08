Detenzione in casa di una pistola clandestina, 57enne arrestato

Nella mattinata del 5 novembre i Carabinieri della Stazione di Pianopoli hanno arrestato, un 57enne di Feroleto Antico, per il reato di detenzione illegale di arma clandestina.

I Carabinieri durante l’esecuzione di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, delegata dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, hanno rinvenuto, nascosta in un magazzino adiacente alla casa, una pistola Walter 9 calibro 6.35 con 2 caricatori e 75 cartucce stesso calibro.

L’uomo dopo l’arresto è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Catanzaro su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e, a seguito dell’udienza di convalida celebrata il 7 novembre, il G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme ha disposto a suo carico la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il procedimento penale è nella fase di indagini preliminari e, per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo con sentenza definitiva.