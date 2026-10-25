Diabete di tipo 1 e sport, il medico soveratese Giuseppe Pipicelli tra gli autori di un nuovo atlante scientifico

Pubblicato a cura del Comitato scientifico dell’Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici, il volume approfondisce il rapporto tra insulina, nutrizione e attività fisica. Un nuovo contributo del diabetologo calabrese alla promozione dello sport come strumento di salute, autonomia e inclusione

Un nuovo contributo scientifico di prestigio internazionale porta la firma del medico soveratese Giuseppe Pipicelli, tra gli autori dell’Atlante pratico di fisiopatologia, insulina, nutrizione e sport nel diabete tipo 1, volume recentemente pubblicato a cura del Comitato scientifico dell’ANIAD, l’Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici.

L’opera affronta un tema di particolare rilevanza sanitaria e sociale: il rapporto tra la gestione del diabete di tipo 1 e la pratica dell’attività fisica. Un ambito nel quale le conoscenze scientifiche, l’educazione terapeutica e la corretta alimentazione possono contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone che convivono con questa patologia.

Il diabete di tipo 1 richiede infatti una gestione attenta dell’equilibrio tra terapia insulinica, alimentazione e movimento. L’esercizio fisico, pur rappresentando una componente importante di uno stile di vita salutare, può determinare variazioni della glicemia che rendono necessaria una pianificazione personalizzata, anche in relazione alla tipologia, all’intensità e alla durata dello sforzo.

In questo contesto si colloca il nuovo atlante, che già attraverso i temi richiamati nel titolo propone una visione integrata della gestione della malattia, mettendo in relazione le conoscenze fisiopatologiche con gli aspetti nutrizionali e sportivi.

La partecipazione di Giuseppe Pipicelli al progetto editoriale si inserisce in un percorso professionale dedicato alla diabetologia, alla nutrizione clinica e alla promozione dell’attività fisica.

Già direttore dell’Unità operativa complessa di Diabetologia e Dietologia dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Pipicelli ha ricoperto numerosi incarichi scientifici e associativi a livello nazionale. Componente del Comitato scientifico dell’ANIAD e già vicepresidente della stessa associazione, è stato recentemente nominato socio onorario dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), a riconoscimento del suo lungo impegno professionale e scientifico.

Accanto all’attività medica, il professionista soveratese ha sviluppato negli anni un intenso rapporto con il mondo sportivo. Attualmente delegato provinciale del CONI di Catanzaro, ha contribuito a promuovere iniziative finalizzate ad avvicinare le persone con diabete alla pratica sportiva, favorendo il dialogo tra specialisti, associazioni e istituzioni.

Particolarmente significativo, in questo percorso, è stato il suo coinvolgimento nel protocollo d’intesa tra CONI e ANIAD del 2014, un accordo orientato a valorizzare l’attività fisica e sportiva delle persone con diabete, promuovendo una maggiore collaborazione tra il sistema sanitario e quello sportivo. Pipicelli, all’epoca delegato ANIAD per i rapporti con il CONI e le federazioni sportive, partecipò attivamente alla presentazione e alla diffusione dell’iniziativa.

Il principio alla base di questo impegno resta di grande attualità: il diabete di tipo 1 non deve essere considerato, di per sé, un ostacolo alla pratica sportiva. Con un’adeguata assistenza specialistica, una corretta gestione terapeutica e le necessarie precauzioni, l’attività fisica può rappresentare un’importante opportunità di benessere e partecipazione.

Il nuovo volume si inserisce dunque in una prospettiva che va oltre la sola dimensione clinica. Approfondire il rapporto tra diabete e sport significa anche contribuire a superare pregiudizi e limitazioni, promuovendo una cultura della salute fondata sulla conoscenza e sulla consapevolezza.

Per Giuseppe Pipicelli, la partecipazione a questa pubblicazione rappresenta un ulteriore tassello di un percorso che unisce ricerca scientifica, esperienza medica e impegno nel mondo dello sport. Un contributo che conferma il ruolo di un professionista del territorio calabrese in un ambito nel quale la collaborazione tra medicina e attività sportiva può incidere concretamente sulla qualità della vita delle persone.