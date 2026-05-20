Diabete giovanile: a Soverato un convegno su tecnologia, sport e alimentazione tra prevenzione e cura

Come la prevenzione e le nuove frontiere hi-tech possono giocare un ruolo chiave della nell’approccio al diabete giovanile, fenomeno in crescita costante in Calabria. Questo l’obiettivo del convegno Diabete 4.0: la scienza che ti rende inarrestabile, che si terrà domani a Soverato all’istituto alberghiero Ipsseoa alle ore 11.

Un evento che per la prima volta mette intorno a un tavolo attori istituzionali e associativi per affrontare la questione ad ampio spettro, dallo sport all’alimentazione, dagli screening alla tecnologia: l’approccio alla prevenzione del diabete giovanile può giocarsi su più livelli ed essere efficace se ogni livello dialoga con gli altri.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Soverato, Daniele Vacca, del presidente del consiglio comunale, Salvatore Riccio, del dirigente dell’Ipsseoa, Renato Daniele, del presidente della provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile, del presidente Fand (associazione italiana diabetici) Manuela Bertaggia, di Liliana Fontanella e Francesco Cuteri, rispettivamente presidente e direttivo dell’asd Soverato in cammino, Fitwalking & Outdoor Experiences.

Il convegno – moderato dalla giornalista Teresa Pittelli – entrerà nel vivo con la relazione su screening e cura del diabete da parte di Felice Citriniti, pediatra diabetologo della Dulbecco di Catanzaro.

Si passerà poi all’alimentazione con la dietista Anna Cerchiaro, già direttore di tirocinio clinico in dietistica (UniCz) e Santa Pellicano, in servizio presso l’unità di psichiatria della Dulbecco. Giovanna Maria Bullotta offrirà quindi un momento di dolcezza ai presenti presentando il ricettario “Dolci sì, glutine no”. Momento importante, poi, la presentazione del protocollo Coni-Aniad su “Sport e Diabete” a cura di Giuseppe Pipicelli, già direttore dell’unità di diabetologia asp di Catanzaro e delegato Coni, direttore scientifico del convegno.

A parlare di sport come “medicina preventiva” sarà invece Luigi Puccio, diabetologo già direttore della soc Malattie endocrine, metabolismo e nutrizione clinica dell’ospedale Pugliese-Ciaccio.

Per finire, il pubblico e i giovani studenti assisteranno a un’iniziativa di sensibilizzazione su inclusione e salute promossa da Medtronic: Francesco Besozzi (patient marketing specialist) e Silvia Pratali (training&education specialist) presenteranno il progetto Unstoppable sulla tecnologia a servizio dei giovani.

Le conclusioni saranno affidate alla senatrice Gelsomina Vono, presidente Magn@Grecia Aps e referente Fand Calabria. il convegno si chiuderà con un momento conviviale: un buffet ispirato all’alimentazione sana ed equilibrata preparato dai ragazzi dell’Ippseoa, guidati dai docenti Antonio Aretino e Luigi Quintieri.