Dialogando. Empowerment femminile stereotipi di genere diritti nell’America di Trump

Dialogando” simboleggia una community discorrente promossa dall’amministrazione comunale di Brognaturo, guidata dalla Sindaca Rossana Tassone, per discutere e confrontarsi su tematiche quali: empowerment femminile, stereotipi di genere, autoderminazione e territorio.

L’evento sarà moderato dal giornalista di LaCnws24 Stefano Mandarano che dialogherà, nella prima parte della mattinata, con Stefania Figliuzzi Delegata di D.I.r.e per la Calabria, la quale introdurrà il nuovo Ddl sul femminicidio evidenziandone l’importanza del riconoscimento delle disparità di genere.

E, nella seconda parte, in collegamento da New York, con Arianna Farinelli che presenterà il suo libro “Storia di una brava ragazza”. Aprendo anche a tematiche sulla situazione politica internazionale e su quanto Trump abbia messo all’indice parole come donna, femmina, genere. Evidenziando come «i pregiudizi di genere non hanno passaporto, classe sociale, religione».

All’evento che si terrà a Brognaturo il 31 Marzo 2025 alle ore 11:00 parteciperanno gli studenti dell’Istituto Einaudi di Serra San Bruno, i volontari del servizio civile, le Proloco e le associazioni.

Rossana Tassone