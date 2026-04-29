Dichiarazione dei redditi, Soverato si conferma la città più ricca della Calabria

Per il nono anno consecutivo Soverato risulta essere la città più ricca della Calabria, stando ai dati della dichiarazione dei redditi nel 2025 e riferiti all’anno di imposta 2024, pubblicati dal ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Corriere della Sera con la piattaforma editoriale Withub, sull’elaborazione dei dati del Mef, ha realizzato una mappa interattiva per consultare i redditi dei comuni italiani nel 2025 (anno di imposta 2024), suddivisa città per città.

In Calabria svetta Soverato, mentre Rende si piazza al secondo posto. Al comune sullo Ionio catanzarese il primato con un reddito medio di 23.883 euro, mentre la città dell’area urbana cosentina dichiarano una reddito di 23.253 euro.

Segue la città di Catanzaro con un reddito medio di 22.961 22.811 euro, Cosenza con 22.811 euro. e Castrolibero con 22.668 euro. La città metropolitana di Reggio Calabria con un reddito di 22.188 euro e Vibo Valentia (21.680).

Ecco i redditi medi di alcuni comuni del soveratese

Montepaone: 21.020 euro

Montauro: 21.452 euro

Petrizzi: 15.149 euro

Satriano: 18.015 euro

Chiaravalle: 14.759 euro

Davoli: 16.703 euro

San Sostene: 14.893 euro

S. Andrea Jonio: 16.610 euro

Isca sullo Ionio: 15.108 euro

Badolato: 14.890 euro

Santa Caterina sullo Ionio: 14.539 euro

Guardavalle: 14.570 euro