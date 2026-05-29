​Dichiarazione di Michele Drosi, candidato a sindaco della lista “Insieme per Satriano”

Nelle elezioni del 24 e 25 maggio il nostro Progetto politico-amministrativo, dal profilo civico, “INSIEME PER SATRIANO” ha registrato una netta sconfitta, conseguendo un risultato negativo che colloca i due consiglieri eletti tra i banchi della minoranza.

Voglio rivolgere un ringraziamento sincero a tutti i 605 elettori ed elettrici che con il loro voto ci hanno dato fiducia, a tutte le candidate e a tutti i candidati della lista “INSIEME PER SATRIANO” e alle amiche e agli amici del Coordinamento per lo straordinario contributo, l’impegno e la passione messi in campo in questa campagna elettorale.

Questo voto non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un lavoro che guarda al futuro. Da oggi si gettano le basi per costruire un percorso attraverso il protagonismo di tutta la comunità che si è stretta attorno al Progetto civico “INSIEME PER SATRIANO”, rinvigorendo anche i rapporti sul piano umano e della sincera amicizia, per radicare la nostra presenza costruendo sin da subito l’alternativa per Satriano.

Nel rivendicare con forza il valore del percorso che abbiamo portato avanti e del Progetto che abbiamo presentato alle cittadine e ai cittadini del nostro paese, seppure in tempi troppo ristretti, non rinunceremo a sviluppare una opposizione rigorosa e costruttiva, larga e strutturata nella società, capace di muoversi in modo unitario e coerente.

Alla nuova Amministrazione l’augurio di buon lavoro nell’interesse di tutta la comunità.